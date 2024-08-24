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    В Петербурге гостю ресторана вспороли живот, когда он вышел на перекур. Убегавшие забыли iPhone и паспорт

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    Не только на кухне махали ножом в ресторане узбекской кухни в Невском районе Петербурга, где банкет гостей из Таджикистана совпал с застольем приезжих из Азербайджана. Пострадавшего спасают в реанимации.

    О ножевом ранении на бульваре Красных Зорь, 8, в экстренные службы сообщили в третьем часу ночи, за полтора часа до закрытия заведения, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Экстренная помощь требовалась 25-летнему гражданину Таджикистана. По предварительным данным, его увезли в больницу в тяжёлом состоянии с ранами на руках и ранением живота с эвентрацией (выход внутренних органов через поврежденный участок брюшной стенки) кишки.

    Молодой иностранец отдыхал вместе с земляками. Сотрудники ресторана обслуживали не только их банкет — за другим столиком сидели двое мужчин и девушка. Все периодически выходили покурить. Как рассказал управляющий, он не видел нападения — неладное заметил, только когда с улицы раздались крики. Из дальнейших разговоров узнал, что пострадавший, которому поторопились вызвать скорую, повздорил с кем-то из другой компании.

    Троица, судя по всему, тоже спешила. Они успели исчезнуть из заведения до приезда полицейских, разбежавшись по двум машинам. Торопились так, что решили не забирать вещи. Полицейские нашли у опустевшего столика куртку, ключи от машины жительницы Петербурга, разряженный iPhone, банковские карты, паспорт 26-летнего гражданина Азербайджана и его же права.

    Разъехавшихся искали по плану «Перехват». По предварительной информации, на Московском шоссе полицейские остановили красный «Рено», за рулём которого сидел 26-летний земляк рассеянного гостя. Его забрали в отдел для разбирательства.

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