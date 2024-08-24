В Петербурге гостю ресторана вспороли живот, когда он вышел на перекур. Убегавшие забыли iPhone и паспорт

Не только на кухне махали ножом в ресторане узбекской кухни в Невском районе Петербурга, где банкет гостей из Таджикистана совпал с застольем приезжих из Азербайджана. Пострадавшего спасают в реанимации.



О ножевом ранении на бульваре Красных Зорь, 8, в экстренные службы сообщили в третьем часу ночи, за полтора часа до закрытия заведения, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Экстренная помощь требовалась 25-летнему гражданину Таджикистана. По предварительным данным, его увезли в больницу в тяжёлом состоянии с ранами на руках и ранением живота с эвентрацией (выход внутренних органов через поврежденный участок брюшной стенки) кишки.