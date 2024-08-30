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    СК и полиция зашли в кафе по делу о конфликте таксистов на Комендантском. Нашли нарушения и нелегалов

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    Полиция Санкт-Петербурга провела рейд в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство участника конфликта со стрельбой между таксистами на Комендантском проспекте. Инцидент произошел в середине июля 2024 года.

    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

    Следователи первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России совместно с сотрудниками региональных ГУ МВД, МЧС и Роспотребнадзора нагрянули в кафе на улице Фучика. Там искали подозреваемых в совершении преступления. Следователи установили четырех иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства. У кафе нашли проблемы в пожарной безопасности и в сфере оказания услуг общественного питания, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 30 августа.

    Перестрелка на Комендантском произошла в июле этого года среди таксистов, конкурирующих за клиентов. Выстрелы местные жители услышали поздно вечером в районе 71-го дома. К приезду полиции бомбилы успели исчезнуть.

    Как уточнили в пресс-службе ведомства, в той перестрелке был ранен один из участников конфликта. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство группой лиц. Часть предполагаемых участников конфликта вскоре была задержана.

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