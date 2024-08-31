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    Рухнувшая труба убила мужчину у моста к Петропавловской крепости

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    Рабочий погиб, выполняя сварочные работы на Кронверкском мосту к Петропавловской крепости в Петроградском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 августа.

    Экстренные службы на Кронверкскую набережную вызвали накануне незадолго до шести часов вечера. Производственную травму получил сварщик, работавший на мосту — его придавила упавшая труба.

    Мужчину увезли в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии, спасти его не удалось.

    Погиб 46-летний уроженец Башкортостана, работавший в компании, которая в том числе занимается реконструкцией набережных. Следствие ищет признаки нарушения правил безопасности.

    В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников сообщали, что капитальный ремонт Кронверкского моста, начатый в этом году, планируется завершить в 2025-м. Отмечалось, что некоторые элементы моста, который является объектом культурного наследия, будут переданы в дар Музею мостов, для включения в экспозицию. На время проведения работ рядом будет построен мост-дублер.

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    Петропавловская крепость
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