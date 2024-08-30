Медведев о сложном характере Соболева: «Зенит» — не институт благородных девиц

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» ответил на вопрос о сложном характере новичка команды Александра Соболева.



«У нас же не институт благородных девиц. И прежде чем решение было принято о переходе, были долгие беседы с Александром и главным тренером Сергеем Богдановичем Семаком. Я неоднократно разговаривал с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и всё, что имеет к этому отношение. Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, что он игрок сборной. Уверен, его счет голам и голевым передачам будет только расти», — заявил Медведев.



Напомним, «Зенит» представил Александра Соболева на презентации хоккейной команды СКА 30 августа в загородном клубе «Репино-Ленинское». Контракт подписан на три года. По неофициальной информации, трансфер обошелся петербургской команде в 10 млн евро.

