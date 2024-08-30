Во всех 24 штатах Венесуэлы отключилось электричество. Власти назвали причиной блэкаута саботаж

Во всех 24 штатах Венесуэлы и в Каракасе 30 августа произошло отключение электричества. Об этом, в частности, сообщил министр связи страны Фредди Ньянес.

По словам министра, причиной масштабного блэкаута, который произошел в пятницу в 04 часа 30 минут (11:30 мск), является саботаж.

В своем видеообращении Ньянес подтвердил , что отключение электричества затронуло все штаты и столицу Венесуэлы. Происшествие он связал с действиями противников недавно переизбравшегося президента Николаса Мадуро.

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии. В Каракасе приняты специальные меры для организации движения наземного транспорта. Ньянес заявил, что власти страны «не позволят нарушать мирную и спокойную жизнь граждан».

Что именно произошло и сколько времени уйдет на восстановление электроснабжения, он не уточнил.