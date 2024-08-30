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    Во всех 24 штатах Венесуэлы отключилось электричество. Власти назвали причиной блэкаута саботаж

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    Во всех 24 штатах Венесуэлы и в Каракасе 30 августа произошло отключение электричества. Об этом, в частности, сообщил министр связи страны Фредди Ньянес.

    По словам министра, причиной масштабного блэкаута, который произошел в пятницу в 04 часа 30 минут (11:30 мск), является саботаж.

    В своем видеообращении Ньянес подтвердил, что отключение электричества затронуло все штаты и столицу Венесуэлы. Происшествие он связал с действиями противников недавно переизбравшегося президента Николаса Мадуро.

    В настоящее время специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии. В Каракасе приняты специальные меры для организации движения наземного транспорта. Ньянес заявил, что власти страны «не позволят нарушать мирную и спокойную жизнь граждан».

    Что именно произошло и сколько времени уйдет на восстановление электроснабжения, он не уточнил.

    Национальный избирательный совет Венесуэлы 29 июля заявил, что на президентских выборах с результатом 51,2% голосов победил действующий глава государства Николас Мадуро, а Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.

    Госдепартамент США признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов.

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    ВенесуэлаКаракасОтключение светаСаботажНиколас Мадуро
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