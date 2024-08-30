Убийцу медсестры помиловали после участия в СВО, а сейчас подозревают в убийстве женщины и девочки

В городе Чусовой (Пермский край) жестоко убиты 28-летняя женщина и её 7-летняя дочь. После убийства полиция объявила в розыск Артем Бучина, который два года назад был осуждён на 20 лет за убийство молодой медсестры. Не отсидев и года, он стал участником ЧВК «Вагнер», уехал на СВО и вскоре был помилован.

Как пишет 59.RU , подозреваемого зовут Артем Бучин. Он, по словам собеседников издания, жил вместе с убитой женщиной. Они уже были женаты несколько лет назад, но развелись после убийства медсестры. Как рассказала 59.RU родственница погибшей, в ближайший понедельник они собирались подать заявление в ЗАГС. У них был общий ребёнок — мальчик. Сейчас ему около трех лет. Местные жители говорят, что Бучин забрал его с собой, но, по словам родственницы убитых, сейчас мальчик находится с родственниками матери — им его передал отец Бучина. Родственники переживают, что ребенок мог видеть убийства.

В феврале 2023 года Артем Бучин получил 20 лет колонии (хотя прокурор просил пожизненное) за убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. Портал 59.RU подробно описывал эту историю, ссылаясь на слова бывшей сожительницы Бучина. Возможно, это была как раз убитая вчера женщина. Она рассказала, что 26 августа 2022 года после случившегося Бучин пришел к ней и во всем сознался. Говорил, что незнакомая девушка на улице попросила его показать остановку, он повел ее через лесополосу, она в какой-то момент стала подозревать неладное и ударила его сумкой. По словам бывшей сожительницы, после службы в армии у Бучина была контузия, он разозлился и задушил незнакомку. По версии следствия, сначала Бучин изнасиловал девушку, а потом ударил камнем по голове, и она скончалась. У неё остался маленький ребенок.