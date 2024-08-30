Пятачок жилистый не случайно. Смотрите, чем кабан занимается во время еды

Короткую, но яркую сцену из жизни диких кабанов в Приозерском районе Ленинградской области получил с помощью видеоловушки биолог Павел Глазков. Кадры он публикует 30 августа в своем канале «Каждой твари по паре».
«Дикие свиньи, в отличие от своих домашних сородичей, не случайно имеют спортивную фигуру, ведь вся их жизнь сопряжена с физическими нагрузками. В дикой природе им постоянно приходится выживать», — рассказывает Павел Глазков.
Одна из главных задач кабана — обеспечить себе пропитание. Сильная шейная мускулатура и подвижный жилистый пятачок позволяют им переворачивать тяжёлые предметы, чтобы искать под ними еду.
«Поражает, с какой лёгкостью дикая свинья ворочает бревно, которое по массе — как она сама, а возможно, даже и тяжелее! Трапеза кабана напоминает турнир по тяжёлой атлетике», — отмечает биолог.
Для животного важен не только жилистый пятачок, но и подвижный хвост. С его помощью кабан, конечно, сам сыт не будет, но не позволит насытиться насекомым.
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