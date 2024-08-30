Полиция задержала обидчика сына петербургского пивовара

Как рассказали 30 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером к ним за помощью обратился 49-летний гендиректор завода, производящего пиво. Он рассказал, что на Троицкой площади кто-то избил его сына.

Прибывшие на место сотрудники установили, что трое неизвестных избили подростка, распылили ему перец в лицо и сорвали с шеи золотую цепочку. Ночью 30 августа по тому же адресу был задержан неработающий 40-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

