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Происшествия Полиция задержала обидчика сына петербургского пивовара

Полиция задержала обидчика сына петербургского пивовара

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2 комментария

Полиция Петроградского района задержала местного жителя, напавшего на подростка. 16-летнему юноше распылили перцовый баллончик в лицо и отобрали дорогую сердцу вещь.

Как рассказали 30 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером к ним за помощью обратился 49-летний гендиректор завода, производящего пиво. Он рассказал, что на Троицкой площади кто-то избил его сына.

Прибывшие на место сотрудники установили, что трое неизвестных избили подростка, распылили ему перец в лицо и сорвали с шеи золотую цепочку. Ночью 30 августа по тому же адресу был задержан неработающий 40-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
2
AndrewBarsik
30 августа 2024, 09:29
Зло уверилось в безнаказанности и пытается воцариться на Руси. Никто из ныне живущих никогда не сталкивался с таким диким разгулом преступности, как последние несколько лет.
-4*
30 августа 2024, 09:23
На обиженых пиво возят!
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