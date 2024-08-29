В Ленобласти заметили очень милое животное, которого здесь быть не должно

Кадры из Выборгского района Ленобласти загадали загадку: в объектив попало животное, которое в наших краях не обитает. Это соболь. Как он оказался в лесу, неизвестно.



Соболя заметили в понедельник между Заходским и Кирилловским, видео публикует 29 августа сообщество «Грибы и Грибники СПб».



Биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», пояснил «Фонтанке», что это молодой зверёк, щенок, родившийся в этом году. В Ленобласти соболи не обитают. У нас есть похожий вид — лесная куница, у нее желтоватая грудка и она в целом более светлая. А соболь, вероятно, убежал от людей: возможно, его содержали на ферме или в домашних условиях как питомца. Людей он, похоже, не боится, а по деревьям лазит пока не очень ловко.

