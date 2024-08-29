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    В Ленобласти заметили очень милое животное, которого здесь быть не должно

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    Кадры из Выборгского района Ленобласти загадали загадку: в объектив попало животное, которое в наших краях не обитает. Это соболь. Как он оказался в лесу, неизвестно.

    Соболя заметили в понедельник между Заходским и Кирилловским, видео публикует 29 августа сообщество «Грибы и Грибники СПб».

    Биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», пояснил «Фонтанке», что это молодой зверёк, щенок, родившийся в этом году. В Ленобласти соболи не обитают. У нас есть похожий вид — лесная куница, у нее желтоватая грудка и она в целом более светлая. А соболь, вероятно, убежал от людей: возможно, его содержали на ферме или в домашних условиях как питомца. Людей он, похоже, не боится, а по деревьям лазит пока не очень ловко.

    В комментариях подписчики группы также предполагают, что он откуда-то сбежал. «Соболек это, писали о пропаже», — сообщил Алексей, не раскрыв подробностей. «У нас рядом звероферма, они сбегают, и не только соболя, и живут в ельниках», — пишет Надюша. «В Кирпичном, в Пушном были зверофермы, где разводили этих зверьков, соответственно, периодически они убегали и приживались рядом в лесах. Сейчас в той местности Выборгского района Ленобласти они встречаются часто», — отмечает Анатолий.

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