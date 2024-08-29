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    Сказал бабушке, что избили, и пропал. Бастрыкин усмотрел уголовное дело в нападении на участника СВО в Петербурге

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    Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 26-летнего участника СВО в Петербурге. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

    Бабушка пострадавшего рассказала правоохранителям 27 августа, что её внука избили в Петербурге, где он проходил лечение после ранения, полученного в боевых действиях. В разговоре с «Фонтанкой» женщина призналась, что по неизвестным причинам он покинул медицинское учреждение и в ночь на вторник был избит неизвестными в центре города. После инцидента его задержала полиция, но вскоре отпустила. Молодой человек сам позвонил бабушке около 7 утра во вторник с улицы Марата и рассказал о травмах, включая сломанные ребра и челюсть. После этого мужчина перестал выходить на связь.

    ГСУ СК России по городу Петербургу начало процессуальную проверку. По данным «Фонтанки», мужчину так и не нашли.

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