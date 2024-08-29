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    Дорожники показывают, как работает новый путепровод над Мурманским шоссе

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    Около «Меги Дыбенко», где в выходные запустили новый путепровод над Мурманским шоссе, скорректировали режим работы светофора. Решение принято по просьбе автомобилистов — чтобы улучшить ситуацию с пробками. Об этом 29 августа сообщает дорожный комитет Ленобласти и показывает видео.

    По новому путепроводу за четыре дня проехали более тысячи машин.

    Старый путепровод (на котором сейчас нет движения) будут реконструировать. Работы уже начались. Строителям предстоит заменить опорные части, деформационные швы (они работают как гармошка, делая процесс движения сооружения из-за жары или холода незаметным глазу), уложить новый асфальт, устроить ограждения и освещение. В результате в составе новой развязки будут два путепровода: один на въезд в Кудрово, другой на выезд.

    Строительство нового путепровода над «Колой» и реконструкция старого — часть большого проекта развязки с Мурманским шоссе. Заказчиком выступает Ленавтодор, завершение работ запланировано на второй квартал 2027 года.

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