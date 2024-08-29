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Общество В России с 2025 года для трудовых мигрантов заработает реестр контролируемых лиц

В России с 2025 года для трудовых мигрантов заработает реестр контролируемых лиц

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В России с 2025 года должен заработать реестр контролируемых лиц для трудовых мигрантов. Об этом 29 августа сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на заседание правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Планируется, что реестр контролируемых лиц будет представлять собой базу с данными о тех мигрантах, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы. Также в реестр войдут граждане, которые совершили административные правонарушения и подлежат высылке из страны.

Сейчас по данным МВД, в России находятся 630 тысяч мигрантов. Первый замминистра МВД Александр Горовой заявил, что в большинстве случаев иностранцы получили статус нелегалов из-за нарушения режима пребывания, два или более административных нарушения или незаконную трудовую деятельность.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон о введении миграционного режима высылки иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Закон сокращает срок временного безвизового пребывания в России до 90 суток в течение года (ранее иностранцы могли находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней). Согласно документу, контролируемые лица должны будут информировать МВД о своем местонахождении и об обстоятельствах, препятствующих своевременному самостоятельному выезду из РФ.

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Комментарии
1
-4*
29 августа 2024, 12:32
Нужен визовый режим!
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