В израильском музее ребенок случайно разбил вазу, которой более 3500 лет. Ему было любопытно узнать, что там внутри

В музее Хехта в Хайфе четырехлетний мальчик разбил вазу бронзового века, изготовленную около 3500 лет назад. Об этом 28 августа сообщает ВВС News.



По словам отца мальчика, тот «немножко наклонил вазу», потому что ему «было любопытно узнать, что там внутри». Когда ваза разбилась, родитель первым делом успокоил ребенка и затем сообщил о происшествии охране музея. Поскольку инцидент был случайностью, он останется без правовых последствий для мальчика и его отца. Более того — мальчика с семьей пригласили посетить музей в рамках организованной экскурсии.