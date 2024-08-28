В израильском музее ребенок случайно разбил вазу, которой более 3500 лет. Ему было любопытно узнать, что там внутри

В музее Хехта в Хайфе четырехлетний мальчик разбил вазу бронзового века, изготовленную около
По словам отца мальчика, тот «немножко наклонил вазу», потому что ему «было любопытно узнать, что там внутри». Когда ваза разбилась, родитель первым делом успокоил ребенка и затем сообщил о происшествии охране музея. Поскольку инцидент был случайностью, он останется без правовых последствий для мальчика и его отца. Более того — мальчика с семьей пригласили посетить музей в рамках организованной экскурсии.
Сосуд 35 лет был частью постоянной экспозиции музея при Хайфском университете. Он был выставлен без защитного стекла по желанию основателя музея Рубена Хехта, который считал что подобные экспонаты должны быть максимально доступны для посетителей.
Ваза некогда предназначалась для хранения вина или оливкового масла. Ее ценность заключалась в том, что, в отличие от большинства подобных предметов, она была обнаружена целой и потому была «впечатляющей находкой». Разбитый сосуд обираются восстановить и вернуть в экспозицию.