«Позор для всех нас»: Силовики проверяют клуб «Бункер» в Астрахани, где посетители полностью разделись, чтобы выиграть айфон

Правоохранительные органы проводят проверку в астраханском клубе «Бункер», где посетители полностью разделись, чтобы выиграть айфон. Об этом 28 августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.



Видео с вечеринки в тематике Дикого Запада разошлось по социальным сетям: организаторы устроили конкурс с айфоном в качестве главного приза, который могли получить те из посетителей клуба, кто снимет с себя наибольшее количество предметов одежды. Два парня и две девушки сначала разделись полностью, после чего в чем мать родила станцевали на шестах.

«Произошедшее в ночном клубе «Бункер» — это позор для всех нас, астраханцев, — написал губернатор и задался вопросом: —Знают ли они вообще, что такое БУНКЕР? Отдают ли себе отчёт, что происходит в настоящих БУНКЕРАХ на передовой?»

По мнению Бабушкина, участники конкурса «продались за американский телефон» и «общественность вправе поимённо знать всех, кто организовал это скотство, кто принимал в нём участие, выставляя напоказ свой срам, кто аплодировал и радовался этому бесчинству».

Губернатор также сравнил мероприятие со скандально известной «Голой вечеринкой» и пообещал, что «ответственность виновных будет ничуть не менее действенной, чем в отношении организаторов и участников безобразной акции в Москве».