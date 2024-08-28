В Волгограде прощаются с жестоко убитыми сотрудниками ИК-19

Родные и близкие, а также неравнодушные жители Волгоградской области пришли проститься с сотрудниками, убитыми во время захвата заложников в исправительной колонии № 19 в Суровикино. Сегодня в последний путь провожают заместителя начальника учреждения Андрея Кучму и начальника отдела по воспитательной работе Виктора Чернушкина, пишет 28 августа V1.RU .

«Посвятив свою жизнь службе в уголовной исполнительной системе, они проявили себя достойными и ответственными сотрудниками», — сказал один из сотрудников УФСИН по региону.

После отпевания в храме Александра Невского Чернушкина похоронят в родном Суровикино, а Кучму на Краснооктябрьском кладбище Волгограда.

Корреспондент V1.RU сообщает с места, что проститься с погибшими пришло настолько много людей, что не всем хватает места.

Четверо заключенных взяли в заложники сотрудников УФСИН в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области. Освободить их удалось в результате штурма, злоумышленники были нейтрализованы. Четверо сотрудников колонии погибли, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Власти Волгоградской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших сотрудников ФСИН.