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Происшествия В Волгограде прощаются с жестоко убитыми сотрудниками ИК-19

В Волгограде прощаются с жестоко убитыми сотрудниками ИК-19

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5 комментариев

Родные и близкие, а также неравнодушные жители Волгоградской области пришли проститься с сотрудниками, убитыми во время захвата заложников в исправительной колонии № 19 в Суровикино. Сегодня в последний путь провожают заместителя начальника учреждения Андрея Кучму и начальника отдела по воспитательной работе Виктора Чернушкина, пишет 28 августа V1.RU.

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«Посвятив свою жизнь службе в уголовной исполнительной системе, они проявили себя достойными и ответственными сотрудниками», — сказал один из сотрудников УФСИН по региону.

После отпевания в храме Александра Невского Чернушкина похоронят в родном Суровикино, а Кучму на Краснооктябрьском кладбище Волгограда.

Корреспондент V1.RU сообщает с места, что проститься с погибшими пришло настолько много людей, что не всем хватает места.

Четверо заключенных взяли в заложники сотрудников УФСИН в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области. Освободить их удалось в результате штурма, злоумышленники были нейтрализованы. Четверо сотрудников колонии погибли, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Власти Волгоградской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших сотрудников ФСИН.

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ИК-19 Суровикино Волгоградская область
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Комментарии
5
AndrewBarsik
28 августа 2024, 12:01
А про четверых убитых заложников из числа заключенных, которые вообще погибли не по своей вине, официальные СМИ стойко не упоминают. Трое человек, не совершавшие насильственные преступления, от действий которых никто не пострадал, погибли из-за тотальной деградации всего, что администрируется так называемым "государством". Кто будет утешать их матерей и заботиться об их детях?
282062675
28 августа 2024, 11:53
Либо хорошо, либо ничего
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