Ребёнок попал в реанимацию, упав на детской площадке на юге Петербурга

Игры во дворе Московского района города привели на больничную койку восьмилетнюю петербурженку. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа.

Девочка в тяжёлом состоянии поступила в детскую больницу имени Филатова накануне. Скорая забрала её с улицы Орджоникидзе, где она упала на детской площадке в шестом часу вечера. Падение было крайне неудачным: ребёнок ударился животом о что-то твёрдое. Медики диагностировали травму органов брюшной полости и поместили пациентку в реанимацию.

Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.