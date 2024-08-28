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Происшествия Ребёнок попал в реанимацию, упав на детской площадке на юге Петербурга

Ребёнок попал в реанимацию, упав на детской площадке на юге Петербурга

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Игры во дворе Московского района города привели на больничную койку восьмилетнюю петербурженку. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа.

Девочка в тяжёлом состоянии поступила в детскую больницу имени Филатова накануне. Скорая забрала её с улицы Орджоникидзе, где она упала на детской площадке в шестом часу вечера. Падение было крайне неудачным: ребёнок ударился животом о что-то твёрдое. Медики диагностировали травму органов брюшной полости и поместили пациентку в реанимацию.

Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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