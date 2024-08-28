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    В Смольном подтвердили назначение нового главы фонда капремонта

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    Как и писала накануне «Фонтанка», петербургский фонд капитального ремонта возглавит Евгений Петров. Об этом 28 августа официально сообщил сам фонд.

    Как говорится в сообщении, Евгений Петров с 29 августа займет должность врио гендиректора фонда. ▫️Последний год на посту советника вице-губернатора Санкт-Петербурга он курировал жилищную сферу, деятельность Фонда, а также реставрацию объектов культурного наследия», -утоняет регоператор.

    О том, что Петров займет место нынешнего врио главы фонда Дмитрия Шутова, «Фонтанка» рассказала 28 августа. Шутов руководил региональным оператором капитального ремонта с 2021 года. Сам он сообщил, что переходит на «Новый участок работы». «Задачи, которые стояли перед Фондом в конце 2021 года, выполнены. Удалось остановить галопирующий рост задолженности по взносам, благодаря банковскому сопровождению и обязательному страхованию мы смогли внедрить новые стандарты работы подрядных организаций. Заблаговременное проведение договорных кампаний позволило нам повысить процент исполнения краткосрочного плана до доковидных отметок», — прокомментировал Дмитрий Шутов.

    В конце 2023 года Шутов рассказывал в интервью «Фонтанке» об основных изменениях в подходе фонда к подрядчикам. Одним из главных мероприятий за это время стала так называемая долговая амнистия, с помощью которой фонд несколько сократил накопившуюся задолженность по взносам.

    При этом у прокуратуры оставались вопросы к исполнению многолетней программы капитального ремонта, отставание от которой не побороть, даже несмотря на увеличение краткосрочного годового плана.

    О концептуальных проблемах этой программы читайте здесь.

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