Петербуржец подал в арбитраж иск к ЛОМО на 201 млн рублей

Иск на 201 миллион рублей к концерну ЛОМО подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти петербуржец Улугбек Кувватов, следует из картотеки арбитражных дел.



Иск был подан на рассмотрение 23 августа, но к исполнению пока не принят.

Суть требований в иске не раскрывается, однако, как выяснила «Фонтанка», речь в нем идет о взыскании долга, полученного Кувватовым по договору переуступки права требования от другой компании, где он был соучредителем.

— Я вышел из состава учредителей в одной компании, забрал свою долю — долгами ЛОМО к этой компании по договору цессии. Два года назад предъявил претензии к ЛОМО. Есть документы, подписанные с их стороны, долг они не оспаривали. Но и не делали попыток каким-то образом все урегулировать. После этого мы были вынуждены обратиться в суд, — поделился Кувватов.