Петербуржец подал в арбитраж иск к ЛОМО на 201 млн рублей

Иск на 201 миллион рублей к концерну ЛОМО подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти петербуржец Улугбек Кувватов, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск был подан на рассмотрение 23 августа, но к исполнению пока не принят.
Суть требований в иске не раскрывается, однако, как выяснила «Фонтанка», речь в нем идет о взыскании долга, полученного Кувватовым по договору переуступки права требования от другой компании, где он был соучредителем.
— Я вышел из состава учредителей в одной компании, забрал свою долю — долгами ЛОМО к этой компании по договору цессии. Два года назад предъявил претензии к ЛОМО. Есть документы, подписанные с их стороны, долг они не оспаривали. Но и не делали попыток каким-то образом все урегулировать. После этого мы были вынуждены обратиться в суд, — поделился Кувватов.
В ЛОМО на запрос издания не ответили. Однако накануне Кувватов отметил, что после подачи иска в арбитраж в деле наметился прогресс. «На этой неделе встречаемся, возможно, хотят заключить досудебное соглашение», — сказал он.
Неспокойная полоса у петербургского производителя оптики ЛОМО началась в мае этого года, когда его передали под управление концерна «Калашников», а права всех акционеров предприятия приостановили как минимум на год. Приказ на передачу в управление издал Минпромторг в соответствии с законом «О военном положении» и во исполнение указа президента РФ о компаниях, участвующих в реализации гособоронзаказа. Родился он вскоре после прокурорской проверки, которая усмотрела на заводе обстоятельства, которые могут привести к несвоевременной поставке комплектующих в его адрес и сдвинуть сроки реализации госконтракта.
При выручке в 8,5 миллиарда рублей по итогам прошлого года ЛОМО отчиталось о