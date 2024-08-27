    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    768мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.77eur102.49

    Петербуржец подал в арбитраж иск к ЛОМО на 201 млн рублей

    6630
    10 комментариев

    Иск на 201 миллион рублей к концерну ЛОМО подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти петербуржец Улугбек Кувватов, следует из картотеки арбитражных дел.

    Иск был подан на рассмотрение 23 августа, но к исполнению пока не принят.

    Суть требований в иске не раскрывается, однако, как выяснила «Фонтанка», речь в нем идет о взыскании долга, полученного Кувватовым по договору переуступки права требования от другой компании, где он был соучредителем.

    — Я вышел из состава учредителей в одной компании, забрал свою долю — долгами ЛОМО к этой компании по договору цессии. Два года назад предъявил претензии к ЛОМО. Есть документы, подписанные с их стороны, долг они не оспаривали. Но и не делали попыток каким-то образом все урегулировать. После этого мы были вынуждены обратиться в суд, — поделился Кувватов.

    В ЛОМО на запрос издания не ответили. Однако накануне Кувватов отметил, что после подачи иска в арбитраж в деле наметился прогресс. «На этой неделе встречаемся, возможно, хотят заключить досудебное соглашение», — сказал он.

    Неспокойная полоса у петербургского производителя оптики ЛОМО началась в мае этого года, когда его передали под управление концерна «Калашников», а права всех акционеров предприятия приостановили как минимум на год. Приказ на передачу в управление издал Минпромторг в соответствии с законом «О военном положении» и во исполнение указа президента РФ о компаниях, участвующих в реализации гособоронзаказа. Родился он вскоре после прокурорской проверки, которая усмотрела на заводе обстоятельства, которые могут привести к несвоевременной поставке комплектующих в его адрес и сдвинуть сроки реализации госконтракта.

    При выручке в 8,5 миллиарда рублей по итогам прошлого года ЛОМО отчиталось о 211,4 миллиона рублей чистого убытка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛОМО
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close