Шуфутинский сыграл водителя в трейлере сериала по своему хиту «Третье сентября»

В сети появился трейлер комедийного сериала «Третье сентября». Его герои попадают в самый настоящий «день сурка» — только это ко всему прочему еще и день свадьбы главного героя. Причина — слишком бурный мальчишник накануне, затем ревность сбегающей невесты и, как следствие, мольбы к мирозданию дать исправить ошибку, вернувшись на день назад. Вот только последствия возвращения оказываются непредсказуемыми.

Но главное — камео самого Михаила Шуфутинского сразу в нескольких эпизодах сериала: ведь события разворачиваются 3 сентября (как в главном хите певца).



«Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно, — поделился артист. — Вот разговаривать за рулём иногда сложно, но ничего страшного, вроде как всё получилось».

