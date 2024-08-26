Шуфутинский сыграл водителя в трейлере сериала по своему хиту «Третье сентября»

В сети появился трейлер комедийного сериала «Третье сентября». Его герои попадают в самый настоящий «день сурка» — только это ко всему прочему еще и день свадьбы главного героя. Причина — слишком бурный мальчишник накануне, затем ревность сбегающей невесты и, как следствие, мольбы к мирозданию дать исправить ошибку, вернувшись на день назад. Вот только последствия возвращения оказываются непредсказуемыми.
В сериале сыграли: Павел Рассомахин («Камера! Мотор!»), Арина Постникова («Война семей»), Максим Лагашкин («Жуки»), Павел Деревянко («Беспринципные»), Алика Смехова («Онлайф»), Ольга Дибцева («Нереалити»), Юлия Топольницкая («Вика-Ураган») и другие.
Но главное — камео самого Михаила Шуфутинского сразу в нескольких эпизодах сериала: ведь события разворачиваются 3 сентября (как в главном хите певца).
«Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно, — поделился артист. — Вот разговаривать за рулём иногда сложно, но ничего страшного, вроде как всё получилось».
Сериал выйдет 2 сентября на ТНТ и «Кинопоиске».