Ещё один регион подвергся атаке — Волгоградская область. Там повреждены дома

Ещё один регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов 26 августа — Волгоградская область. Там никто не пострадал.
В канале региональной администрации приводится сообщение губернатора области Андрея Бочарова: «В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения».
На месте работают оперативные службы.
Напомним, ночью было перехвачено 20 беспилотников в семи регионах: в Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областях. Утром добавился ещё один — Ярославская область. Самые серьёзные последствия — в Саратовской области. В самом Саратове повреждён дом, ранены четыре человека.