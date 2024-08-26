Повреждения после атаки БПЛА в Саратовской области есть ещё в одном населённом пункте

Новые повреждения в результате атаки беспилотников на Саратовскую область: в поселке Прибрежный Энгельсского района задело четыре частных дома. Пострадавших нет. Власти окажут жильцам помощь, сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В Саратове жителей повреждённой высотки на Предмостовой площади поселят в гостинице, а сам дом обследуют специалисты, чтобы определить масштабы разрушений, информирует глава муниципального образования «Город Саратов» Лада Мокроусова.

Напомним, ночью 26 августа, по данным Минобороны, над Саратовской областью сбито девять беспилотников. В самом Саратове повреждён дом, ранены четыре человека. В городе Энгельсе также повреждены дом и автомобили, но обошлось без пострадавших.

В Тульской области, по данным администрации, предотвращены атаки трех беспилотников, повреждений и пострадавших не зафиксировано.