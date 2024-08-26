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    Повреждения после атаки БПЛА в Саратовской области есть ещё в одном населённом пункте

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    Новые повреждения в результате атаки беспилотников на Саратовскую область: в поселке Прибрежный Энгельсского района задело четыре частных дома. Пострадавших нет. Власти окажут жильцам помощь, сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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    В Саратове жителей повреждённой высотки на Предмостовой площади поселят в гостинице, а сам дом обследуют специалисты, чтобы определить масштабы разрушений, информирует глава муниципального образования «Город Саратов» Лада Мокроусова.

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    Напомним, ночью 26 августа, по данным Минобороны, над Саратовской областью сбито девять беспилотников. В самом Саратове повреждён дом, ранены четыре человека. В городе Энгельсе также повреждены дом и автомобили, но обошлось без пострадавших.

    В Тульской области, по данным администрации, предотвращены атаки трех беспилотников, повреждений и пострадавших не зафиксировано.

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