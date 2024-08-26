География сегодняшних атак расширяется: беспилотник долетел до Ярославской области

Утром 26 августа в течение получаса, с 6:00 до 6:30, силы ПВО отразили налеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской и Ярославской областями. Уничтожены два БПЛА, сообщает Минобороны.



Напомним, ночью было перехвачено 20 беспилотников в семи регионах: в Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областях.



Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщает, что утром над территорией области был уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

