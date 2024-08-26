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    География сегодняшних атак расширяется: беспилотник долетел до Ярославской области

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    Утром 26 августа в течение получаса, с 6:00 до 6:30, силы ПВО отразили налеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской и Ярославской областями. Уничтожены два БПЛА, сообщает Минобороны.

    Напомним, ночью было перехвачено 20 беспилотников в семи регионах: в Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областях.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщает, что утром над территорией области был уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Самые серьёзные последствия — в Саратовской области, где сбили девять беспилотников. В самом Саратове повреждён дом, ранены четыре человека. В городе Энгельсе также повреждены дом и автомобили, но обошлось без пострадавших. Кроме того, задело частные дома в посёлке под Энгельсом.

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