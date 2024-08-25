В Москву прилетели освобожденные срочники, которые были ранее захвачены в плен в Курской области

Российские военные, ранее захваченные в плен в Курской области, в ночь с 24 на 25 августа прилетели в Москву. Кадры приземления самолета Ил-76 с освобожденными военными, предоставленные Министерством обороны РФ, публикует телеканал «Звезда».
Борт приземлился в аэропорту в Подмосковье. Как сообщалось ранее, РФ вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Киеву при посредничестве ОАЭ передали такое же количество пленных ВСУ.
Вначале вызволенные из плена военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказали медпомощь и предоставили возможность пообщаться с родными по телефону.
То, что домой вернулись освобожденные из плена солдаты срочной службы, вначале сообщили военкор Семен Пегов и журналистка Анастасия Кашеварова.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев позднее подтвердил, что из украинского плена в Россию «вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области».
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