В Москву прилетели освобожденные срочники, которые были ранее захвачены в плен в Курской области

Российские военные, ранее захваченные в плен в Курской области, в ночь с 24 на 25 августа прилетели в Москву. Кадры приземления самолета Ил-76 с освобожденными военными, предоставленные Министерством обороны РФ, публикует телеканал «Звезда».

Борт приземлился в аэропорту в Подмосковье. Как сообщалось ранее, РФ вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Киеву при посредничестве ОАЭ передали такое же количество пленных ВСУ.