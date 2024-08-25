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Общество В Москву прилетели освобожденные срочники, которые были ранее захвачены в плен в Курской области

В Москву прилетели освобожденные срочники, которые были ранее захвачены в плен в Курской области

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16 комментариев

Российские военные, ранее захваченные в плен в Курской области, в ночь с 24 на 25 августа прилетели в Москву. Кадры приземления самолета Ил-76 с освобожденными военными, предоставленные Министерством обороны РФ, публикует телеканал «Звезда».

Борт приземлился в аэропорту в Подмосковье. Как сообщалось ранее, РФ вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Киеву при посредничестве ОАЭ передали такое же количество пленных ВСУ.

Вначале вызволенные из плена военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказали медпомощь и предоставили возможность пообщаться с родными по телефону.

То, что домой вернулись освобожденные из плена солдаты срочной службы, вначале сообщили военкор Семен Пегов и журналистка Анастасия Кашеварова.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев позднее подтвердил, что из украинского плена в Россию «вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области».

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Комментарии
16
265927066
25 августа 2024, 10:31
Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов призвал эвакуированных из Курской и Белгородской областей показать, «что они мужики», и заключить контракт с Минобороны РФ. Парламентарий считает, что приграничье «обязательно вернется к нормальной жизни». Но, по его мнению, достичь этого удастся быстрее, если мужское население пострадавших регионов пополнит ряды российской армии, сообщает «Инфо24».
Эд Хэммет
25 августа 2024, 11:09
Среди 115 украинцев, освобожденных в результате этого обмена, было 50 азовцев, которых ранее Москва менять не хотела.
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