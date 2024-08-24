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    Санкции и контрсанкции

    США пригрозили странам санкциями за открытие филиалов российских банков на их территории

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    Вашингтон будет преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать отделения на своей территории и обходить торговые ограничения. Об этом 24 августа сообщает Financial Times со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

    Ведомство намерено преследовать не только созданные филиалы банков, но и другие организации и компании, которые с ними работают в юрисдикции страны, добавил Адейемо. Он подчеркнул, что декабрьский указ Белого дома о риске вторичных санкций финансовых учреждений за содействие российским транзакциям позволил сократить экспорт из Китая и Турции в РФ вдвое, с 421 млн долларов в декабре до 212 млн долларов в феврале. Замминистра считает, что большинство банков «сдались под западным давлением», поскольку ведут гораздо больше бизнеса с США, Евросоюзом и Великобританией, чем с Россией, и не хотят лишиться доступа к евро, доллару, фунту или иене.

    Накануне Минфин США ввел новые санкции в отношении 400 физических и юридических лиц из России. В том числе в перечень внесли компанию Air Bridge Cargo, а также ключевые российские компании металлургической и горнодобывающей промышленности Evraz: «Евраз КГОК», «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК» и «Евраз Ванадий Тула». О том, какие компании из Петербурга попали под санкции США, читайте в нашем материале.

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