Вашингтон будет преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать отделения на своей территории и обходить торговые ограничения. Об этом 24 августа сообщает Financial Times со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

Ведомство намерено преследовать не только созданные филиалы банков, но и другие организации и компании, которые с ними работают в юрисдикции страны, добавил Адейемо. Он подчеркнул, что декабрьский указ Белого дома о риске вторичных санкций финансовых учреждений за содействие российским транзакциям позволил сократить экспорт из Китая и Турции в РФ вдвое, с 421 млн долларов в декабре до 212 млн долларов в феврале. Замминистра считает, что большинство банков «сдались под западным давлением», поскольку ведут гораздо больше бизнеса с США, Евросоюзом и Великобританией, чем с Россией, и не хотят лишиться доступа к евро, доллару, фунту или иене.