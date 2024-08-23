Айтишники и микроэлектронщики. Какие компании из Петербурга попали под санкции США

США ввели новые санкции в отношении 400 физических и юридических лиц из России и других стран. Изменения в пятницу вечером появились на сайте американского Минфина. В списке оказалось более трех десятков компаний из Петербурга.
Среди них один из ведущих российских производителей для нужд радиоэлектроники завод «Реконд», «дочки» завода «Светлана» и «Норникеля», а также разработчик технологий идентификации по голосу и изображению. Он сотрудничал с Петербургским метрополитеном и создал систему распознавания лиц для «Умного города».
Одно из старейших предприятий, пополнивших санкционный список, — завод «Реконд», который работает
Помимо «Реконда» в список включили еще одного крупного петербургского производителя микроэлектроники — АО «Светлана-Электронприбор». Он создан на базе научно-производственного комплекса электронных приборов петербургского завода
Кроме того, под санкции попали импортеры и дистрибьюторы электронного оборудования «ЭТМ Фотоника» (выручка —
В сотрудничестве с ФСБ и МВД России Минфин США обвинил группу компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ). Ее профиль — создание технологиий распознавания лиц, голоса и биометрических данных на основе искусственного интеллекта. Согласно информации с сайта группы, на ее счету более
Среди ее проектов — совместная работа с московским и петербургским метрополитенами. Для последнего, к примеру, создавалось несколько технологий, помогавших оптимизировать перенаправление внутренних звонков сотрудников, записывать диспетчерские переговоры и громкоговорящее оповещение, обеспечивать экстренное оповещение по различным каналам связи. Кроме того, именно эта компания разработала систему распознавания лиц «Визирь», которая была внедрена в городскую систему видеонаблюдения в рамках проекта «Умный город»
Ранее «ЦРТ» принадлежала Сберу, но в 2022 году структуры финтех-гиганта вышли из состава ее владельцев. Сейчас они скрыты. Помимо основного юрлица группы в санкционный список внесли две дочерние компании — «ЦРТ-инновации» и «ЦРТ-Софт». Их совокупная выручка
Отдельная часть в релизе американского регулятора посвящена уклонению от киберсанкций, введенных в отношении России еще
Ведомство ввело санкции в отношении разработчика программного обеспечения «Софт Плюс» с выручкой
специализирующихся на компьютерной безопасности «Диджитал секьюрити сервисис» и «Кибер сервис» (единственная из компаний зарегистрирована в Москве, выручка —
Также под санкциями оказалась фирма «КТ — Беспилотные системы». В релизе сказано, что она поддерживает программное обеспечение, используемое для разработки российского оружия, сотрудничает с Минобороны и ФСБ. Поскольку компания уже находится под санкциями Украины, ее отчетность тоже не публикуется в открытых источниках. То же самое касается организации «Элпром», которая предоставляет логистические услуги глобальным дистрибьюторам электронных компонентов. Она уже находится в санкционных списках Украины и ЕС, а США внесли ее в свой из-за поставок микросхем российскому производителю БПЛА.
Дополнительные ограничения были введены и против ведущих российских компаний металлургической и горнодобывающей промышленности. Среди них оказалась петербургская «дочка» «Норникеля» — «Институт Гипроникель». Это один из крупнейших в стране проектных и научно-исследовательских институтов в области технологии горных работ, металлургии, обогащения и переработки минерального сырья. По данным СПАРК, на конец
Среди других крупных компаний, попавших в SDN-лист, обнаружился производитель аэрокосмической электроники и морской техники «Элкус», который строит научный центр под статусом стратегического инвестора на Благодатной (правда, второй очередью, первой пошли офисы, фитнес и ресторан). Основные заказчики фирмы — Роскосмос и Вооруженные силы. Вместе с компанией в список попал ее гендиректор Сергей Хвощ. Там же без отдельного обоснования затесались производитель тяжелого грузоподъемного оборудования ЗАО «СММ»; производитель и поставщик радиоэлектронного оборудования для промышленности ООО «Радиофид Системы» с выручкой более
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»