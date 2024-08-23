Айтишники и микроэлектронщики. Какие компании из Петербурга попали под санкции США

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Поделиться Поделиться





США ввели новые санкции в отношении 400 физических и юридических лиц из России и других стран. Изменения в пятницу вечером появились на сайте американского Минфина. В списке оказалось более трех десятков компаний из Петербурга.





Среди них один из ведущих российских производителей для нужд радиоэлектроники завод «Реконд», «дочки» завода «Светлана» и «Норникеля», а также разработчик технологий идентификации по голосу и изображению. Он сотрудничал с Петербургским метрополитеном и создал систему распознавания лиц для «Умного города».



Одно из старейших предприятий, пополнивших санкционный список, — завод «Реконд», который работает с 1939 года . Это крупный российский производитель для нужд радиоэлектроники, он выпускает широкую линейку керамических и танталовых конденсаторов, по многим из которых является единственным поставщиком в России, микросхем, полупроводниковых приборов и другого оборудования. По понятным причинам его актуальные финансовые результаты скрыты, но из оставшейся в открытых источниках информации следует, что в 2022 году штат сотрудников АО «Реконд» превышал 280 человек , а выручка — 676 млн рублей.



Помимо «Реконда» в список включили еще одного крупного петербургского производителя микроэлектроники — АО «Светлана-Электронприбор». Он создан на базе научно-производственного комплекса электронных приборов петербургского завода с 130-летней историей «Светлана». Предприятие изготавливает стойкие к СВЧ-излучению полупроводниковые приборы и технологии для радиолокационных систем нового поколения. В штате организации на начало 2022 года было более 700 человек . Кроме того, под санкции попали импортеры и дистрибьюторы электронного оборудования «ЭТМ Фотоника» (выручка — 288 млн рублей), «Хаверим» ( 707,9 млн рублей) и «ПТ Электроник», принадлежащий на 26% Объединенной ракетно-космической корпорации. За разработку оптоэлектронных и лазерных приборов вместе с ними в списке оказался расположенный в Сосновом бору Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения (НИИОП).



В сотрудничестве с ФСБ и МВД России Минфин США обвинил группу компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ). Ее профиль — создание технологиий распознавания лиц, голоса и биометрических данных на основе искусственного интеллекта. Согласно информации с сайта группы, на ее счету более 5 тысяч проектов, реализованных по всему миру, сотрудничество с крупнейшими банками, компаниями и сотовыми операторами России.



Среди ее проектов — совместная работа с московским и петербургским метрополитенами. Для последнего, к примеру, создавалось несколько технологий, помогавших оптимизировать перенаправление внутренних звонков сотрудников, записывать диспетчерские переговоры и громкоговорящее оповещение, обеспечивать экстренное оповещение по различным каналам связи. Кроме того, именно эта компания разработала систему распознавания лиц «Визирь», которая была внедрена в городскую систему видеонаблюдения в рамках проекта «Умный город» в 2018 году . Со временем система перекочевала в государственную программу «Безопасный город». Как писали СМИ в 2024 году , ее собирались научить улавливать уклоняющихся от призыва на военную службу.



Ранее «ЦРТ» принадлежала Сберу, но в 2022 году структуры финтех-гиганта вышли из состава ее владельцев. Сейчас они скрыты. Помимо основного юрлица группы в санкционный список внесли две дочерние компании — «ЦРТ-инновации» и «ЦРТ-Софт». Их совокупная выручка в 2022 году превысила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 72 млн рублей.

Отдельная часть в релизе американского регулятора посвящена уклонению от киберсанкций, введенных в отношении России еще в 2018 году . Американский регулятор утверждает, что часть лиц, связанных с попавшими тогда под ограничения организациями, создали и развили сложную сеть технологических компаний, чтобы продолжать работу в том же направлении. К ним власти США отнесли бывшего главу компании Digital Security Илью Медведовского, предпринимателей Дмитрия Евдокимова, Евгению Климину, Дмитрия Частухина, Глеба Чербова и Таранджита Камбо. Некоторые из них, по мнению США, «прилагают усилия для создания технологического присутствия за пределами России».



Ведомство ввело санкции в отношении разработчика программного обеспечения «Софт Плюс» с выручкой 41,5 млн рублей в 2023 году; разработчика решений для защиты контейнеров «Клаудран» (выручка — 80,5 млн рублей); работающей в области аудита информационной безопасности и консалтинга «Диджитал Комплаенс» ( 251,2 млн рублей);

специализирующихся на компьютерной безопасности «Диджитал секьюрити сервисис» и «Кибер сервис» (единственная из компаний зарегистрирована в Москве, выручка — 64 млн рублей). В качестве основания для внесения в список указывается их работа в технологическом секторе экономики России.

Также под санкциями оказалась фирма «КТ — Беспилотные системы». В релизе сказано, что она поддерживает программное обеспечение, используемое для разработки российского оружия, сотрудничает с Минобороны и ФСБ. Поскольку компания уже находится под санкциями Украины, ее отчетность тоже не публикуется в открытых источниках. То же самое касается организации «Элпром», которая предоставляет логистические услуги глобальным дистрибьюторам электронных компонентов. Она уже находится в санкционных списках Украины и ЕС, а США внесли ее в свой из-за поставок микросхем российскому производителю БПЛА.



Дополнительные ограничения были введены и против ведущих российских компаний металлургической и горнодобывающей промышленности. Среди них оказалась петербургская «дочка» «Норникеля» — «Институт Гипроникель». Это один из крупнейших в стране проектных и научно-исследовательских институтов в области технологии горных работ, металлургии, обогащения и переработки минерального сырья. По данным СПАРК, на конец 2023 года в организации работало более тысячи человек. Ее выручка составила почти 6 млрд рублей, чистая прибыль — более 930 млн рублей. Рядом с ней в списке соседствует другая зарегистрированная в городе дочерняя структура с соизмеримой выручкой — «Норникель Технические Сервисы».



Среди других крупных компаний, попавших в SDN-лист, обнаружился производитель аэрокосмической электроники и морской техники «Элкус», который строит научный центр под статусом стратегического инвестора на Благодатной (правда, второй очередью, первой пошли офисы, фитнес и ресторан). Основные заказчики фирмы — Роскосмос и Вооруженные силы. Вместе с компанией в список попал ее гендиректор Сергей Хвощ. Там же без отдельного обоснования затесались производитель тяжелого грузоподъемного оборудования ЗАО «СММ»; производитель и поставщик радиоэлектронного оборудования для промышленности ООО «Радиофид Системы» с выручкой более 1 млрд рублей; изготавливающий подъемно-транспортное оборудование «Технорос» с выручкой более 3 млрд рублей; поставщик компьютерной техники, ПО и ИТ-оборудования «Комбит» с оборотом 12,8 млрд рублей.





Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

