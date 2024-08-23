400 физических и юридических лиц из РФ попали под новые санкции США. Среди них сын министра обороны РФ Павел Белоусов

США ввели санкции в отношении 400 физических и юридических лиц из России. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает американский Минфин.



Среди новых фигурантов санкционного реестра оказался 30-летний сын министра обороны РФ Павел Белоусов.



Помимо этого, под ограничениями теперь находятся некоторые граждане Белоруссии, Италии, Турции, Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии и Китая. Санкции в том числе затронули 46 китайских компаний.



Известно, что санкционные ограничения будут действовать в отношении грузовой авиакомпании Air Bridge Cargo, которая принадлежит основателю авиагруппы «Волга-Днепр» Алексею Исайкину. Помимо нее под санкции попали ключевые российские компании металлургической и горнодобывающей промышленности Evraz: «Евраз КГОК», «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК» и «Евраз Ванадий Тула».



Как сказано в опубликованном документе, введенные санкции должны ограничить доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности, а также урезать обеспечение российского финансового сектора необходимыми технологиями.

