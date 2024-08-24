Время сидератов: что посеять осенью, чтобы получить плодородную и рыхлую землю на следующий сезон

Зеленые удобрения способны всего за один сезон обогатить землю Фото: Саит Линов / 116.RU Поделиться Поделиться





Постепенно с огорода уходят овощи и освобождается всё больше места, поэтому самое время задуматься о будущем сезоне. Любая культура истощает почву, делает ее более грубой, а удобрения стоят немало. Но с помощью определенных растений и при правильной агротехнике можно вернуть земле плодородие и рыхлость без больших затрат.

Когда сеять сидераты Сидераты еще называют зелеными удобрениями — это растения, которые при перепревании обогащают почву, делают ее рыхлой и плодородной. Их сеют массово весной или в течение лета.

— С помощью сидератов можно обогатить почву и хорошо сэкономить на удобрениях. Принцип такой — культура должна дать хорошую зеленую массу, ее потом нужно вкопать в землю, где она перепреет, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Лучше сеять весной или в течение лета, но тогда грядки будут заняты на целый дачный сезон.

Способ эффективный, но чаще дачники прибегают к осенним сидератам или сеют растения по мере того, как освобождаются грядки, чтобы не терять место на огороде в течение сезона. В любом случае лучше никогда не оставлять землю пустой. — Освободилась грядка — перекопайте ее и сейте сидераты, какие есть под рукой. Так вы убережете землю от воздушной и водной эрозии. Землю без посадок еще быстро захватывают сорняки, поэтому нельзя оставлять пустые места, — предупредила агроном. Осенние сидераты для огорода Фацелию и рожь лучше оставить для весенних посадок, так как осенью они не успеют дать хорошую зеленую массу. Самые лучшие осенние сидераты для огорода — крестоцветные культуры. Также можно использовать в качестве сидератов клевер и овес.

— Лучше всего в конце августа или в сентябре посеять горчицу, рапс или масличную редьку, они очень быстро растут. Рапс осенью даже успевает зацвести, особенно если погода будет теплой, — отметила специалист. — Все эти культуры выдержат заморозки примерно до минус двух градусов. Лучше перекапывать под снег осенние сидераты, но строгого требования нет. Если на это времени не осталось, то пусть зеленая масса так и останется на огороде. Весной, как только снег сойдет и земля оттает, нужно методично вкопать растения в почву, хорошо их разрубая. Но всё же стоит найти время на осеннюю перекопку — так зеленая масса дольше будет находиться именно в земле.

Вариант с оставленной до весны грядкой с сидератами точно не подойдет для земли под чеснок и лук. Озимый чеснок сажают для будущего урожая в сентябре — октябре, поэтому под него перекопать грядку придется осенью. Также стоит позаботиться о грядке для лука. Эту культуру также высаживают ранней весной, и может быть проблематично заниматься такой перекопкой после схода снега. Какие еще удобрения нужно внести Перед посевом сидератов стоит внести хлористый калий для еще большего эффекта. Это достаточно дешевое удобрение, и весной его использовать нельзя, а после зимы воды вымывают хлор, оставляя только очень нужный культурам калий.

— Осенью можно вносить свежий коровий навоз. Он за зиму по тому же принципу, что и зеленые удобрения, перепреет. Только навоз может быть заражен болезнями и паразитами, поэтому брать его нужно только у проверенных людей, — предупреждает Людмила Шубина. На одну сотку потребуется в среднем 30–40 килограммов навоза. Если желания заниматься сидератами нет, а покупать навоз боитесь, то придется потратиться на перегной. Стоит вносить его непосредственно на грядки, чтобы не тратиться на дорожки. Нужно примерно 5–7 килограммов на один квадратный метр в зависимости от состояния почвы.

Что делать с оставшейся ботвой Есть два варианта использования пожнивных остатков, то есть зеленой массы растений, которая остается после сбора урожая, — сейчас в основном это ботва помидоров, брокколи, цветной капусты. Скоро к ним присоединятся белокочанная капуста, огурцы, перцы, баклажаны, морковь, свёкла. Ботву нужно поделить на две части.

— Все больные листья и растения нужно, конечно, сжечь. Особенно, если они были поражены грибковыми заболеваниями, — отметила агроном. — Из оставшихся часть отправляйте в компост, а часть вкапывайте назад в землю — это тоже отличное зеленое удобрение.

Особенно хорошо землю обогащает ботва и оставшиеся листья от капусты, а также гороха с фасолью. При перекопке осенью также важно внимательно убирать все личинки вредителей.