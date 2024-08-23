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    Главы МВД Таджикистана и РФ обсудили захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области

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    Министры внутренних дел Таджикистана и России Рамазон Рахимзода и Владимир Колокольцев 23 августа обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в волгоградской колонии № 19. Об этом сообщил пресс-центр таджикистанского ведомства. Российская сторона о разговоре не информировала.

    Согласно релизу МВД Таджикистана, министры договорились принять меры для выявления и задержания остальных членов террористической организации, причастной к совершению этого преступления, и сообща провести оперативно-разыскные мероприятия.

    Других подробностей беседы не приводится.

    Захват исправительного учреждения произошел сегодня, около 13 часов 30 минут. Четверо заключенных взяли в заложники двенадцать человек — восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. Погибли 4 сотрудника колонии.

    Сообщалось, что захватчики были выходцами из Таджикистана и Узбекистана, объявившими себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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    МВДТаджикистанВладимир КолокольцевРамазон РахимзодаИК-19Захват заложников
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