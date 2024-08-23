Главы МВД Таджикистана и РФ обсудили захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области

Министры внутренних дел Таджикистана и России Рамазон Рахимзода и Владимир Колокольцев 23 августа обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в волгоградской колонии № 19 . Об этом сообщил пресс-центр таджикистанского ведомства. Российская сторона о разговоре не информировала.

Согласно релизу МВД Таджикистана, министры договорились принять меры для выявления и задержания остальных членов террористической организации, причастной к совершению этого преступления, и сообща провести оперативно-разыскные мероприятия.