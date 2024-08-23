Главы МВД Таджикистана и РФ обсудили захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области

Министры внутренних дел Таджикистана и России Рамазон Рахимзода и Владимир Колокольцев
Согласно релизу МВД Таджикистана, министры договорились принять меры для выявления и задержания остальных членов террористической организации, причастной к совершению этого преступления, и сообща провести оперативно-разыскные мероприятия.
Других подробностей беседы не приводится.
Захват исправительного учреждения произошел сегодня, около
Сообщалось, что захватчики были выходцами из Таджикистана и Узбекистана, объявившими себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».