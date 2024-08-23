Десятки российских туристов спасены сотрудниками МЧС, но есть и погибшие

Сотрудники МЧС в этом году десятки раз оказывали помощь туристам, попавшим в беду. Иногда было уже поздно. В общей сложности с начала года более 266 тысяч туристов путешествовали по маршрутам, зарегистрированным в МЧС, — они проинформировали о своем передвижении и выбрали ответственный подход к отдыху, сообщили в МЧС 23 августа .



«Мы мониторим прохождение свыше 1000 туристских групп на данный момент, в которых порядка 3 тысяч детей. Ежесуточно в среднем мы получаем до 150 заявок », — приводит статистику глава МЧС России Александр Куренков.

