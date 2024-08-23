Десятки российских туристов спасены сотрудниками МЧС, но есть и погибшие

Сотрудники МЧС в этом году десятки раз оказывали помощь туристам, попавшим в беду. Иногда было уже поздно. В общей сложности с начала года более
«Мы мониторим прохождение свыше 1000 туристских групп на данный момент, в которых порядка
В качестве примеров в сообщении приведены три региона, где очень популярен отдых на природе. В Кабардино-Балкарии курорты посетили более
Один из наиболее опасных видов отдыха — на воде. С начала недели на водоемах страны, по данным МЧС, зарегистрировано
Так, в Оренбурге на городском пляже утонул подросток, его поиски ведутся