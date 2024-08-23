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    Десятки российских туристов спасены сотрудниками МЧС, но есть и погибшие

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    Сотрудники МЧС в этом году десятки раз оказывали помощь туристам, попавшим в беду. Иногда было уже поздно. В общей сложности с начала года более 266 тысяч туристов путешествовали по маршрутам, зарегистрированным в МЧС, — они проинформировали о своем передвижении и выбрали ответственный подход к отдыху, сообщили в МЧС 23 августа.

    «Мы мониторим прохождение свыше 1000 туристских групп на данный момент, в которых порядка 3 тысяч детей. Ежесуточно в среднем мы получаем до 150 заявок», — приводит статистику глава МЧС России Александр Куренков.

    В качестве примеров в сообщении приведены три региона, где очень популярен отдых на природе. В Кабардино-Балкарии курорты посетили более 800 тысяч туристов, а спасатели провели 66 поисковых операций. Удалось спасти 72 человека, восемь погибли. В Республике Алтай зарегистрировано 26 происшествий с туристами, 16 человек пострадали, 46 были спасены, двое погибли. В Иркутской области проведено 144 аварийно-спасательные работы, оказана помощь 106 пострадавшим, спасены более 60 человек.

    Один из наиболее опасных видов отдыха — на воде. С начала недели на водоемах страны, по данным МЧС, зарегистрировано 46 происшествий, погибли 40 человек.

    Так, в Оренбурге на городском пляже утонул подросток, его поиски ведутся с 21 августа. В Пензенской области на Сурском водохранилище 44-летний мужчина отдыхал с девушкой, выпил и во время купания ушел ко дну. В казанских Дербышках в озере Комсомольское 24-летний мужчина устроил заплыв всего в 100 метрах от оборудованного пляжа. Тело доставали водолазы.

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