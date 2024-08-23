В годовщину смерти Евгения Пригожина на Пороховском кладбище провели панихиду

На Пороховском кладбище Петербурга 23 августа провели панихиду в память о годовщине смерти Евгения Пригожина. На ней присутствовали три человека из числа его близких — сообщает корреспондент «Фонтанки».

В годовщину смерти, как сообщает корреспондент «Фонтанки», на могилу Пригожина в первой половине дня практически никто не пришел. Не исключено, что это связано в том числе с погодой: с утра в городе был ливень, действует оранжевый уровень погодной опасности. У могилы много букетов цветов, принесенных раньше. Сегодня люди добавили к ним пару новых букетов. Одна из женщин, посетивших могилу, сфотографировалась рядом с ней с флагом ЧВК «Вагнер».



После часа дня у мемориала провели десятиминутную панихиду с участием священника и двух поющих женщин. На церемонии присутствовали мужчина и две женщины в гражданской одежде. После этого кладбище вновь опустело, и у могилы остались несколько журналистов.