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    За что сидели захватившие заложников в ИК-19

    В годовщину смерти Евгения Пригожина на Пороховском кладбище провели панихиду

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    На Пороховском кладбище Петербурга 23 августа провели панихиду в память о годовщине смерти Евгения Пригожина. На ней присутствовали три человека из числа его близких — сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    В годовщину смерти, как сообщает корреспондент «Фонтанки», на могилу Пригожина в первой половине дня практически никто не пришел. Не исключено, что это связано в том числе с погодой: с утра в городе был ливень, действует оранжевый уровень погодной опасности. У могилы много букетов цветов, принесенных раньше. Сегодня люди добавили к ним пару новых букетов. Одна из женщин, посетивших могилу, сфотографировалась рядом с ней с флагом ЧВК «Вагнер».

    После часа дня у мемориала провели десятиминутную панихиду с участием священника и двух поющих женщин. На церемонии присутствовали мужчина и две женщины в гражданской одежде. После этого кладбище вновь опустело, и у могилы остались несколько журналистов.

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    23 августа прошлого года бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Похороны Евгения Пригожина в 2023 году проходили в закрытом режиме. О том, что он захоронен на окраине Петербурга, на Пороховском кладбище, стало известно только постфактум из сообщения пресс-службы его компании.


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