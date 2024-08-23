Рэпер Лебедев признал вину по делу о мошенничестве после заявления футболистки «Зенита»

Рэпер и не раз судимый за мошенничество предприниматель Радий Лебедев признал свою вину в растрате более 10 млн рублей футболистки «Зенита», которые та передала ему на покупку машин, об этом 23 августа стало известно «Фонтанке».

Правоохранителям он рассказал, что состоял со спортсменкой в близких отношениях с конца 2022 года, и, по его словам, сначала девушка якобы просила его купить ей последнюю версию iPhone и помочь с приобретением валюты по выгодному курсу.

Затем с бизнес-предложениями выступил сам Лебедев, который порекомендовал приобрести Mercedes-Benz E-класса за 2,5 миллиона рублей, однако машина так и не была куплена из-за некоего посредника по имени Магомед. То же самое произошло с Porsche Cayenne и Mercedes G-класса по цене более 5 млн рублей.

В феврале 2023 года Лебедев был задержан по обвинению в мошеннических действиях, за что потом получил условный срок. По его словам, причиненный ущерб он полностью выплатил потерпевшему из денег, которые ему дала возлюбленная из «Зенита». Девушка правоохранителям рассказывала, что в этот период брала кредиты ради Лебедева. Мужчина сообщил правоохранителям, что не мог повлиять на своего бизнес-партнера, который должен был купить машины, поскольку находился под арестом в Петербурге. По его словам, с сентября 2023 года его товарищ по имени Магомед тоже оказался в местах лишения свободы в Турции.

Радий Лебедев был освобожден из зала суда в июле 2023 года, когда получил три года условно за мошенничество в особо крупном размере. Тогда еще Лебедев поддерживал отношения со спортсменкой и снова попросил денег. Девушка передала ему около 1,5 миллионов рублей, которые он потратил на раздачу долгов. Как уверяет подозреваемый, в августе пара рассталась. За эти полтора года он задолжал более 11 млн рублей, отдал лишь 911 тысяч. Тогда девушка обратилась в полицию.

Радий Лебедев признал свою вину и пообещал вернуть деньги спортсменке в полном объеме в ближайшие 3 месяца.

Как писала «Фонтанка», в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Эта статья знакома подозреваемому по приговорам от 2018 и 2023 годов.