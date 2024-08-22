Трамвай «Довлатов» устроил дискотеку в Петербурге. Он станцевал на Среднем проспекте В. О.

Вечером 22 августа «Довлатову» надоело вести себя серьезно, и он решил, что пора разрядить обстановку. На Среднем проспекте Васильевского острова трамвай начал пританцовывать. Читатель «Фонтанки» поделился этой забавной картиной.
На кадрах, снятых примерно в 18:50, видно, как «Довлатов» трогается с места, проезжает несколько секунд и начинает очень энергично пританцовывать. Транспорт мотает влево и вправо. Создается впечатление, что трамвай решил кого-то закадрить прямо на дороге.
читатель «Фонтанки»
Однако переживать не о чем. В «Горэлектротрансе» подтвердили, что осведомлены о такой проблеме, которая возникает на некоторых моделях трамваев — не только уральских — после пробега
Двухсекционные трамваи с ретродизайном модели «Довлатов» и трехсекционные «Достоевский» изготавливает для «Горэлектротранса» завод «Уралтрансмаш». Всего по двум контрактам — лизинговому и прямому — в город должны приехать
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