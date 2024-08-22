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    Трамвай «Довлатов» устроил дискотеку в Петербурге. Он станцевал на Среднем проспекте В. О.

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    Вечером 22 августа «Довлатову» надоело вести себя серьезно, и он решил, что пора разрядить обстановку. На Среднем проспекте Васильевского острова трамвай начал пританцовывать. Читатель «Фонтанки» поделился этой забавной картиной.

    На кадрах, снятых примерно в 18:50, видно, как «Довлатов» трогается с места, проезжает несколько секунд и начинает очень энергично пританцовывать. Транспорт мотает влево и вправо. Создается впечатление, что трамвай решил кого-то закадрить прямо на дороге.

    читатель «Фонтанки»

    Однако переживать не о чем. В «Горэлектротрансе» подтвердили, что осведомлены о такой проблеме, которая возникает на некоторых моделях трамваев — не только уральских — после пробега в 10 тысяч километров. На время ее устранения вагоны снимают с линии.

    Двухсекционные трамваи с ретродизайном модели «Довлатов» и трехсекционные «Достоевский» изготавливает для «Горэлектротранса» завод «Уралтрансмаш». Всего по двум контрактам — лизинговому и прямому — в город должны приехать 76 вагонов. О том, как в Северной столице оказался «Довлатов», можно прочитать здесь.

    Трехсекционный «Достоевский» прошел приемку в октябре 2023 года. Тогда он подтвердил свою способность вписываться в повороты парка с малым радиусом в 14 метров.

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