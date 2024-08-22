Трое будущих спасателей задержаны по подозрению в похищении петербуржца. Ещё двое ждут их под стражей

В деле о майском нападении на 20-летнего петербуржца, у которого с пистолетом отбирали
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
После случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое. Двоих подозреваемых быстро нашли. Сейчас они находятся под стражей.
По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в июне Следственный комитет по собранным полицейскими материалам возбудил дело о похищении человека группой лиц из корыстных побуждений и с применением оружия. Трое четверокурсников в возрасте