Трое будущих спасателей задержаны по подозрению в похищении петербуржца. Ещё двое ждут их под стражей

В деле о майском нападении на 20-летнего петербуржца, у которого с пистолетом отбирали 50 тысяч рублей, прибавилось статей и фигурантов. Под подозрением четверокурсники пожарно-спасательного колледжа.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 августа , троих студентов задержали накануне на Ленинском проспекте. По версии следствия, майской ночью вместе с двумя однокурсниками они напали на жителя Красносельского района на улице Десантников, избили его и увезли к дому на проспекте Ветеранов, где и отобрали деньги.

