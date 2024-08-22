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    Трое будущих спасателей задержаны по подозрению в похищении петербуржца. Ещё двое ждут их под стражей

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    В деле о майском нападении на 20-летнего петербуржца, у которого с пистолетом отбирали 50 тысяч рублей, прибавилось статей и фигурантов. Под подозрением четверокурсники пожарно-спасательного колледжа.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 августа, троих студентов задержали накануне на Ленинском проспекте. По версии следствия, майской ночью вместе с двумя однокурсниками они напали на жителя Красносельского района на улице Десантников, избили его и увезли к дому на проспекте Ветеранов, где и отобрали деньги.

    После случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое. Двоих подозреваемых быстро нашли. Сейчас они находятся под стражей.

    По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в июне Следственный комитет по собранным полицейскими материалам возбудил дело о похищении человека группой лиц из корыстных побуждений и с применением оружия. Трое четверокурсников в возрасте 20 лет — 21 года задержаны на двое суток. Один из них, как и уже арестованный однокурсник, занимается боксом. Его фамилия есть в списке юниоров команды федерации бокса Петербурга.

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