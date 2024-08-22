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    Волка без хвоста стали видеть в Ленобласти. Смотрите, как он странно выглядит

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    С конца июля на фотоловушки Нижне-Свирского государственного заповедника начал попадаться волк без хвоста. Сначала только по ночам, так что рассмотреть его как следует не удавалось. И вот, наконец, он средь бела дня прогулялся перед объективом камеры. Об этом рассказывает заповедник 22 августа и показывает видео.

    «При каких обстоятельствах хвост был утерян — остаётся загадкой», — отмечают в заповеднике.

    Всего в Ленинградской области обитают около 500 волков. МЧС отмечает, что они крайне редко нападают на людей, если не чувствуют опасности для себя и своего потомства. При встрече с волком в лесу отступайте назад лицом к нему, говорите спокойным голосом, ни в коем случае не кричите.

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    ВолкЖивотныеНижне-Свирский государственный заповедникПрирода
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