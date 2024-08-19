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    Камеры засняли Голубую Осетровую Луну в небе над Петербургом. Посмотрите на это явление — в следующий раз оно ожидается в 2037 году

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Знаменательное астрономическое событие можно было наблюдать 19 августа в небе над Санкт-Петербургом: суперлуние совпало с Голубой Луной. Это весьма редкое явление, и в следующий раз такое произойдет в январе и марте 2037 года.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Термин «суперлуние» ввел астролог Ричард Нолле в 1979 году. Он означает новолуние или полнолуние, происходящее, когда Луна находится в пределах 90% от своего наибольшего сближения с Землей, известного как перигей. Суперлуния являются самыми большими и яркими полными Лунами года.

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    Полная Луна 19 августа также называется Голубой Луной, хотя и не будет выглядеть голубой. Этот термин исторически относится к третьей полной Луне в сезоне, в котором четыре полнолуния (относительно редкое событие).

    Осетровая Луна — сочетание суперлуния и Голубой Луны.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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