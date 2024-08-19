Камеры засняли Голубую Осетровую Луну в небе над Петербургом. Посмотрите на это явление — в следующий раз оно ожидается в 2037 году

Знаменательное астрономическое событие можно было наблюдать 19 августа в небе над Санкт-Петербургом: суперлуние совпало с Голубой Луной. Это весьма редкое явление, и в следующий раз такое произойдет в январе и марте
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Термин «суперлуние» ввел астролог Ричард Нолле в 1979 году. Он означает новолуние или полнолуние, происходящее, когда Луна находится
Полная Луна 19 августа также называется Голубой Луной, хотя и не будет выглядеть голубой. Этот термин исторически относится к третьей полной Луне в сезоне, в котором четыре полнолуния (относительно редкое событие).
Осетровая Луна — сочетание суперлуния и Голубой Луны.