В Петербурге сократилось количество ДТП с пострадавшими

В России, по информации МВД, число ДТП с пострадавшими за январь-июнь 2024 года увеличилось на 0,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Петербурге наблюдается сокращение. Рейтинг российских регионов по числу ДТП подготовили в агентстве РИА Новости 19 августа.

В целом по стране за полгода зарегистрировано 56,4 тысячи серьёзных ДТП (то есть с пострадавшими), что на 0,1 % больше прошлогоднего показателя за те же шесть месяцев. Так, за обозначенный период на 100 тысяч единиц автотранспорта в России пришлось 95,2 аварий с ранеными.



Число погибших в ДТП увеличилось на 1 %, а количество раненых уменьшилось на 0,8 % по сравнению с январем–июнем 2023 года. При этом половина регионов столкнулась с ростом аварийности на дорогах, а другая — показала улучшение ситуации.

В рейтинге по безопасности дорог в регионах Петербург занял 31 место — 89,6 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта, что ниже общероссийского уровня. При этом наблюдается сокращение количества аварий с ранеными по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год — разница составила 0,5 %. Также отмечается, что на 100 тысяч человек населения пришлось 37 пострадавших в ДТП, что в 1,41 раза ниже общероссийского уровня, который составляет 52,3 раненых или погибших.



Наименьшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Чечне — 11,1 на 100 тысяч единиц автотранспорта. Это в 8,6 раз ниже общероссийского уровня. Низкая аварийность наблюдается в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Московской и Томской областях — там количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50.

