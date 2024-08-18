Сделано профессионально. Хакамада рассказала, как мошенники развели ее на 400 тысяч рублей

Журналист и политик Ирина Хакамада лишилась 400 тысяч рублей из-за действий мошенников, которые взломали ее переписку с подругой. Подробности Хакамада опубликовала 18 августа в своем телеграм-канале.



«Меня действительно развели на 400 тысяч рублей. Но все было сложнее, чем пишут в новостных лентах», — написала она.



По словам Хакамады, мошенники взломали ее переписку в телеграм с подругой, которая живет за пределами России. Затем начали писать от имени подруги уже в месседжере WhatsApp. У аккаунта была аватарка подруги, а при общении мошенники копировали привычный стиль переписки подруг.

