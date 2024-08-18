Сделано профессионально. Хакамада рассказала, как мошенники развели ее на 400 тысяч рублей

Журналист и политик Ирина Хакамада лишилась 400 тысяч рублей из-за действий мошенников, которые взломали ее переписку с подругой. Подробности Хакамада опубликовала 18 августа в своем телеграм-канале.
«Меня действительно развели на 400 тысяч рублей. Но все было сложнее, чем пишут в новостных лентах», — написала она.
По словам Хакамады, мошенники взломали ее переписку в телеграм с подругой, которая живет за пределами России. Затем начали писать от имени подруги уже в месседжере WhatsApp. У аккаунта была аватарка подруги, а при общении мошенники копировали привычный стиль переписки подруг.
«Подруга» попросила оправить ей деньги через приятеля — на его российский номер, пообещав, что вернет долг позже — через знакомых в России.
На звонок по месседжеру трубку не взяли. По словам Хакамады, она решила, что подруга занята.
«Вывод: мошенники стали использовать сложные схемы, вплоть до дипфейка. И прежде чем переводить кому-либо деньги, нужно обязательно найти способ дозвониться до человека и убедиться, что с вами говорит живой человек, а не бот», — резюмировала журналист.