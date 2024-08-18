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    Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

    Спорим, совершите ошибку, даже если смотрели его миллион раз?

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    2 комментария
    Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок
    Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибокСкриншот: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай («Мосфильм», 1969 г.)
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    «Бриллиантовая рука» (12+) — один из наших самых любимых советских фильмов. И с каждым просмотром мы находим в нем что-то новенькое — то, чего раньше не замечали. А вы можете уверенно сказать, что помните все детали из знаменитой комедии? Давайте проверим.

    Режиссер Леонид Гайдай в шутку поделил «Бриллиантовую руку» на две части. Первая называется «Бриллиант почти не виден». А вторая?

    Режиссер Леонид Гайдай в шутку поделил «Бриллиантовую руку» на две части. Первая называется «Бриллиант почти не виден». А вторая?

    Про зайцев, как мы все помним, петь не актуально. В отличие от «Острова невезения». Вспомните, какая строчка идет в песне дальше?

    По такому случаю с ночи до зари
    Плачут невезучие люди-дикари
    И рыдают, бедные, и клянут беду…

    Про зайцев, как мы все помним, петь не актуально. В отличие от «Острова невезения». Вспомните, какая строчка идет в песне дальше?<br /><br />По такому случаю с ночи до зари<br /> Плачут невезучие люди-дикари<br /> И рыдают, бедные, и клянут беду…<br />

    Помните, какой пароль нужно было сказать, упав перед аптекой?

    Помните, какой пароль нужно было сказать, упав перед аптекой?

    Как Семен Семеныч мог связаться с милицией при необходимости?

    Как Семен Семеныч мог связаться с милицией при необходимости?

    В Лондоне, как нам известно, лучший друг человека — собака. А у нас кто?

    В Лондоне, как нам известно, лучший друг человека — собака. А у нас кто?

    Помните, чего хотел тучный мужчина в ресторане от Семена Семеныча?

    Помните, чего хотел тучный мужчина в ресторане от Семена Семеныча?

    В свое время появление Анны Сергеевны в бикини произвело фурор — не каждый режиссер мог позволить снять настолько откровенную сцену. А помните, какого цвета оказалось бикини красавицы?

    В свое время появление Анны Сергеевны в бикини произвело фурор — не каждый режиссер мог позволить снять настолько откровенную сцену. А помните, какого цвета оказалось бикини красавицы?

    Вспомните, какая татуировка на руке милиционера?

    Вспомните, какая татуировка на руке милиционера?

    Когда жена Семена Семеныча увидела пистолет, то решила его спрятать. Где супруга хранила оружие?

    Когда жена Семена Семеныча увидела пистолет, то решила его спрятать. Где супруга хранила оружие?

    Ну и напоследок — закончите цитату: «Если человек идиот…»

    Ну и напоследок — закончите цитату: «Если человек идиот…»
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    Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

    Да вы, оказывается, «Бриллиантовую руку» не смотрели? Срочно исправлять!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

    Шеф, кажется, наш читатель давно не пересматривал фильм!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

    Вы оказались в шаге от идеального прохождения, неплохо!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

    Поздравляем, вы — настоящий фанат «Бриллиантовой руки»!

    Поделитесь результатом

    Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок
    Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибокСкриншот: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай («Мосфильм», 1969 г.)

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