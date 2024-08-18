Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок

Семен Семеныч показывает Геше на тех, кто не смог ответить на все вопросы без ошибок Скриншот: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай («Мосфильм», 1969 г.)

«Бриллиантовая рука» (12+) — один из наших самых любимых советских фильмов. И с каждым просмотром мы находим в нем что-то новенькое — то, чего раньше не замечали. А вы можете уверенно сказать, что помните все детали из знаменитой комедии? Давайте проверим.

