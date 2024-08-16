Улицу Бутлерова частично перекрыли из-за воды

Аварию на сетях холодного водоснабжения устраняют в Калининском районе Петербурга. Движение частично перекрыли.
В 12:56 16 августа на «горячую линию» петербургского Водоканала поступила заявка о вытекании холодной воды у дома 9 по улице Бутлерова, сообщили в пресс-службе предприятия. Залило проезжую часть, местами — газоны и тротуары.
В 13:25 на место прибыли бригады Водоканала. Сейчас специалисты локализовывают вытекание и отводят воду с дороги. Временно перекрыто движение по нечетной стороне улицы Бутлерова на участке от дома 9 в сторону улицы Верности.
UPD. В 14:45 вытекание было локализовано, сообщили «Фонтанке» в Водоканале. Обследование подтвердило, что произошло технологическое нарушение на сети диаметром 1200 мм. Сейчас рабочие отводят воду с дороги. Все абоненты обеспечены холодной водой, добавили на предприятии.