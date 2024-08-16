    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, ю-з

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.8eur98.32

    Улицу Бутлерова частично перекрыли из-за воды

    1857
    1 комментарий

    «Мегаполис»

    Аварию на сетях холодного водоснабжения устраняют в Калининском районе Петербурга. Движение частично перекрыли.

    В 12:56 16 августа на «горячую линию» петербургского Водоканала поступила заявка о вытекании холодной воды у дома 9 по улице Бутлерова, сообщили в пресс-службе предприятия. Залило проезжую часть, местами — газоны и тротуары.

    ПоделитьсяПоделиться

    В 13:25 на место прибыли бригады Водоканала. Сейчас специалисты локализовывают вытекание и отводят воду с дороги. Временно перекрыто движение по нечетной стороне улицы Бутлерова на участке от дома 9 в сторону улицы Верности.

    UPD. В 14:45 вытекание было локализовано, сообщили «Фонтанке» в Водоканале. Обследование подтвердило, что произошло технологическое нарушение на сети диаметром 1200 мм. Сейчас рабочие отводят воду с дороги. Все абоненты обеспечены холодной водой, добавили на предприятии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургКоммунальная аварияРазлив воды
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close