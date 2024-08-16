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    На Бутлерова автомобили бороздят «реку», в которую превратилась дорога

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Одна из улиц в Калининском районе Петербурга оказалась под водой. Пробку это не собрало, но водителям приходится повторять опыт дождливой среды.

    На улице Бутлерова, в районе Дворца спортивных игр, по проезжей части разлилась вода, сообщают читатели «Фонтанки». Волны плещутся у порогов автомобилей и захлестывают поребрик, омывая тротуар и газон.

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    Причина разлива выясняется. В пресс-службе «Водоканала Петербурга» сообщили, что заявок по данному адресу не поступало. В настоящее время на место направили бригаду специалистов для выяснения.

    UPD. По данным на 13:53, на место приехали бригады «Водоканала». Сейчас специалисты проводят обследование участка, после чего приступят к локализации и отведут воду с проезжей части. Предположительно, произошло вытекание на сети холодного водоснабжения диаметром 1 200 мм.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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