На Бутлерова автомобили бороздят «реку», в которую превратилась дорога

Одна из улиц в Калининском районе Петербурга оказалась под водой. Пробку это не собрало, но водителям приходится повторять опыт дождливой среды.

На улице Бутлерова, в районе Дворца спортивных игр, по проезжей части разлилась вода, сообщают читатели «Фонтанки». Волны плещутся у порогов автомобилей и захлестывают поребрик, омывая тротуар и газон.