На Бутлерова автомобили бороздят «реку», в которую превратилась дорога

Одна из улиц в Калининском районе Петербурга оказалась под водой. Пробку это не собрало, но водителям приходится повторять опыт дождливой среды.
На улице Бутлерова, в районе Дворца спортивных игр, по проезжей части разлилась вода, сообщают читатели «Фонтанки». Волны плещутся у порогов автомобилей и захлестывают поребрик, омывая тротуар и газон.
Причина разлива выясняется. В пресс-службе «Водоканала Петербурга» сообщили, что заявок по данному адресу не поступало. В настоящее время на место направили бригаду специалистов для выяснения.
UPD. По данным на 13:53, на место приехали бригады «Водоканала». Сейчас специалисты проводят обследование участка, после чего приступят к локализации и отведут воду с проезжей части. Предположительно, произошло вытекание на сети холодного водоснабжения диаметром 1 200 мм.