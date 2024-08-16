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    Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram, оставленный больше года назад

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    В отношении жителя Омска было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) из-за комментария в Telegram. Об этом 16 августа пишут РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Омской области.

    Как сообщается в пресс-релизе ведомства, мужчина был задержан по подозрению в «причастности к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений».

    Известно, что комментарий он оставил в июне 2023 года в одном из каналов под видеозаписью допроса военнопленного ВС РФ украинскими военными. Другие подробности не приводятся. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

    В Петербурге 14 августа суд огласил приговор в отношении Павла Цурканова, признав его виновным в распространении публичных призывов к терроризму. В качестве наказания ему назначили штраф в 250 тысяч рублей и на два года запретили администрировать сайты и каналы.

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    ОмскКомментарий в соцсетяхТелеграм205.2 УК РФПризывы к осуществлению террористической деятельности
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