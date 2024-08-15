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    Черный дым повалил в районе автовокзала на Обводном

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    2 комментария

    Открытое горение происходит прямо сейчас во дворе на Днепропетровской улице в районе Обводного канала, сообщают 15 августа читатели «Фонтанки». Обстоятельства происшествия уточняются.

    читатель «Фонтанки»

    Столб дыма виден в разных частях города.

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