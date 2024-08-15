Черный дым повалил в районе автовокзала на Обводном

Открытое горение происходит прямо сейчас во дворе на Днепропетровской улице в районе Обводного канала, сообщают 15 августа читатели «Фонтанки». Обстоятельства происшествия уточняются.
читатель «Фонтанки»
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Открытое горение происходит прямо сейчас во дворе на Днепропетровской улице в районе Обводного канала, сообщают 15 августа читатели «Фонтанки». Обстоятельства происшествия уточняются.
читатель «Фонтанки»
Столб дыма виден в разных частях города.
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