Два жителя Льгова получили ранения из-за падения обломков сбитой ракеты ВСУ

В небе над Льговом силами ПВО была сбита ракета ВСУ. В результате падения обломков пострадали двое местных жителей, рассказал в четверг, 15 августа, в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Двух раненых госпитализировали. Сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь в Центральной районной больнице.

Также за прошедшую ночь от атак БПЛА пострадали жители Белгородской области. Четыре человека были ранены в Шебекино, в двух селах повреждены дома и автомобили.