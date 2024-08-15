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    Два жителя Льгова получили ранения из-за падения обломков сбитой ракеты ВСУ

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    В небе над Льговом силами ПВО была сбита ракета ВСУ. В результате падения обломков пострадали двое местных жителей, рассказал в четверг, 15 августа, в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Двух раненых госпитализировали. Сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь в Центральной районной больнице.

    Также за прошедшую ночь от атак БПЛА пострадали жители Белгородской области. Четыре человека были ранены в Шебекино, в двух селах повреждены дома и автомобили.

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