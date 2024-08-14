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    «Это был шок и испуг». Как петербургская учительница предложила своему ученику стать донором спермы

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    Фото: DPA/TASS
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    Правоохранительные органы проводят проверку в отношении 45-летней учительницы математики, работающей в школе под Петербургом. Она проявляла к своему ученику нездоровый интерес. Дошло до того, что женщина предложила подростку стать отцом своего ребенка, но не стандартным способом, а посредством ЭКО. Говоря простыми словами, дама попросила школьника стать донором спермы.

    Женщина была уверена, что выбрала правильного кандидата — симпатичный и умный парень приглянулся ей еще в 9 классе. Именно тогда она начала искать поводы для общения с ним.

    С разрешения отца юноша рассказал «Фонтанке», что, когда он заканчивал девятый класс, учительница начала написывать ему. Подросток не отвечал ей взаимностью, блокировал фейковые аккаунты, женщина не унималась и писала длинные послания на почту. Когда в черный список попали буквально все контакты педагога, она пришла домой к бывшему ученику. 11 класс юноша решил отучиться в другой школе.

    «Меня не было дома. Как мне сказали, она просто под дверью стояла. Ее никто не пустил и вообще сказали, что она ошиблась адресом. В итоге она так постояла и сама ушла», — рассказал 17-летний школьник.

    Женщина пыталась передать письмо хотя бы таким образом. В нем — очередное длинное послание и договор для донора биоматериала. Вообще предложение о донорстве юный петербуржец впервые получил месяц назад.

    «Я испытал шок, отвращение, неловкость и даже испуг», — вспомнил он свои эмоции. Пострадавший от преследования сразу же сообщил обо всем родителям. Мама и папа стали думать, как быть. Визит педагога стал последней каплей, и они обратились в полицию.

    В письме женщина говорила, что ей уже 45, возраст рискованный для деторождения, поэтому ей нужен такой юный и здоровый отец.

    В следственных органах пока думают над тем, что можно вменить настырной учительнице.

    Фото: DPA/TASS

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