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    ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни, пострадавшей при пожаре

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    Градирню Запорожской АЭС, выгоревшую изнутри, возможно, будут демонтировать. Об этом 13 августа ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ. Заявление передает РИА Новости.

    «ЗАЭС сообщила группе (экспертов МАГАТЭ), что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни 1 и что может возникнуть необходимость в ее демонтаже», — цитирует информагентство специалистов станции.

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ ко второй градирне для того, чтобы понять, какие материалы и конструкции были в первой градирне до пожара.

    «Во время осмотра и сразу после запроса на доступ к градирне 2 команда миссии МАГАТЭ (присутствующая на АЭС) была оперативно сопровождена обратно в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги», — уточнили в МАГАТЭ.

    Вечером 11 августа из-за атаки БПЛА загорелась неработающая башенная градирня № 1, предназначенная для охлаждения воды в системе оборотного водоснабжения турбины реактора. Огонь распространился на пластиковые пароуловители. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уточнил, что удар беспилотника по Запорожской АЭС не отразился на ядерной безопасности.

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