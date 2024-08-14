ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни, пострадавшей при пожаре

Градирню Запорожской АЭС, выгоревшую изнутри, возможно, будут демонтировать. Об этом 13 августа ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ. Заявление передает РИА Новости.

«ЗАЭС сообщила группе (экспертов МАГАТЭ), что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни 1 и что может возникнуть необходимость в ее демонтаже», — цитирует информагентство специалистов станции.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ ко второй градирне для того, чтобы понять, какие материалы и конструкции были в первой градирне до пожара.