Прожиточный минимум в Петербурге на 2025 год составит 19,3 тысячи рублей

В 2025 году прожиточный минимум в Петербурге составит
Размер прожиточного минимума на душу населения составит
Для трудоспособного населения, соответственно, показатель вырастет с
Ранее кабмин утвердил размер прожиточного минимума в России.
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В 2025 году прожиточный минимум в Петербурге составит
Размер прожиточного минимума на душу населения составит
Для трудоспособного населения, соответственно, показатель вырастет с
Ранее кабмин утвердил размер прожиточного минимума в России.
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