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    Прожиточный минимум в Петербурге на 2025 год составит 19,3 тысячи рублей

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    В 2025 году прожиточный минимум в Петербурге составит 21 069 рублей для трудоспособного населения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 13 августа пресс-служба Смольного.

    Размер прожиточного минимума на душу населения составит 19 329 рублей, это на 16,9% больше, чем в 2024 году (16 535 рублей).

    Для трудоспособного населения, соответственно, показатель вырастет с 18 023 рублей (2024 год) до 21 069 рублей, для пенсионеров — с 14 220 рублей (2024 год) до 16 623 рублей, для детей — с 16 039 рублей (2024 год) до 18 749 рублей.

    Ранее кабмин утвердил размер прожиточного минимума в России.

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