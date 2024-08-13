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    В Лисичанске боеприпас попал в автобус: есть погибшие и десятки пострадавших

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    Пассажирский автобус попал под атаку ВСУ в городе Лисичанске Луганской народной республики. Об этом 13 августа сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

    По его словам, в результате атаки Лисичанска автобус с людьми попал под удар боеприпаса кассетного типа. В результате погиб один человек. Еще 28 мирных жителей пострадали. Состояние шестерых раненых оценивается как крайне тяжелое, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

    На месте работают экстренные службы. «Держу ситуацию на личном контроле», — добавил глава ЛНР.

    UPD. По данным на 14:41 мск, число погибших выросло до двух. Как сообщает правительство ЛНР, один из пострадавших скончался в больнице. Мужчина получил проникающее ранение сердца, и спасти его не смогли.

    Фото: Леонид Пасечник

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