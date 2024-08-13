В Лисичанске боеприпас попал в автобус: есть погибшие и десятки пострадавших

Пассажирский автобус попал под атаку ВСУ в городе Лисичанске Луганской народной республики. Об этом 13 августа сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, в результате атаки Лисичанска автобус с людьми попал под удар боеприпаса кассетного типа. В результате погиб один человек. Еще 28 мирных жителей пострадали. Состояние шестерых раненых оценивается как крайне тяжелое, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии.