СК показал новые кадры из квартиры на Гороховой, где произошло обрушение перекрытия

Появились новые кадры из квартиры на Гороховой улице, где накануне произошло обрушение перекрытия. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу 12 августа публикует видео с места происшествия.
ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
На кадрах видно, что инцидент произошел во время ремонта квартиры в доме 46. В момент обрушения потолка в помещении никого не было. В целом оно нежилое. По предварительной информации «Фонтанки», пол провалился в мастерской художника. Наш фотокорреспондент побывал на месте происшествия и показал, какая обстановка там сейчас.
После обрушения в шестиэтажном доме в центре города было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вопреки требованиям законодательства в одной из квартир демонтировали перекрытия. СК квалифицировал это как нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба.
В администрации Центрального района города сообщили, что сейчас специалисты обследуют и укрепляют конструкции в той части дома, где произошло обрушение. Аварийными службами для обеспечения безопасности граждан произведено отключение водо- и газоснабжения. Проводятся технические экспертизы.
Сразу после случившегося одна из жительниц дома рассказала, что «был очень сильный грохот». Она также уточнила, что на место происшествия приехали спасатели, медики и пожарные. К счастью, во время обрушения никто не пострадал.
Напомним, 4 августа из-за угрозы обрушения дома 1/44 по Большой Зелениной, что на углу с Малым проспектом П.С., оттуда эвакуировали жителей. По словам жильцов, в квартирах начали «вскрываться полы», а по стенам стали расползаться трещины. Квартал оцепили от станции метро «Чкаловская». В районной администрации «Фонтанке» рассказали, что в ходе работ, которые проводил подрядчик Фонда капремонта, произошло отслоение пола от стены. В воскресенье в доме провалилась труба дымохода. В ночь на понедельник заметили еще одно обрушение, а к утру стала видна огромная дыра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.