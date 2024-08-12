СК показал новые кадры из квартиры на Гороховой, где произошло обрушение перекрытия

Появились новые кадры из квартиры на Гороховой улице, где накануне произошло обрушение перекрытия. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу 12 августа публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, что инцидент произошел во время ремонта квартиры в доме 46. В момент обрушения потолка в помещении никого не было. В целом оно нежилое. По предварительной информации «Фонтанки», пол провалился в мастерской художника. Наш фотокорреспондент побывал на месте происшествия и показал, какая обстановка там сейчас .

После обрушения в шестиэтажном доме в центре города было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вопреки требованиям законодательства в одной из квартир демонтировали перекрытия. СК квалифицировал это как нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба.



В администрации Центрального района города сообщили, что сейчас специалисты обследуют и укрепляют конструкции в той части дома, где произошло обрушение. Аварийными службами для обеспечения безопасности граждан произведено отключение водо- и газоснабжения. Проводятся технические экспертизы.