Перекрытие обрушилось в доме в центре Петербурга. Там проводили ремонт

При проведении ремонтных работ в одной из квартир обрушилось перекрытие между 4-м этажом и чердачным помещением в доме на Гороховой,46. Об этом сообщили 11 августа «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района.

На данный момент специалисты проводят обследование. По предварительным данным, никто не пострадал.