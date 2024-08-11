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    Перекрытие обрушилось в доме в центре Петербурга. Там проводили ремонт

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    При проведении ремонтных работ в одной из квартир обрушилось перекрытие между 4-м этажом и чердачным помещением в доме на Гороховой,46. Об этом сообщили 11 августа «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района.

    На данный момент специалисты проводят обследование. По предварительным данным, никто не пострадал.

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    «Был очень сильный грохот. Съехались пожарные, скорая, МЧС. Потом начали обзванивать квартиры и говорить о том, что скорее всего будет выселение», — рассказала «Фонтанке» одна из жительниц дома.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    Многоквартирный дом, судя по данным портала «Наш Петербург», построен в 1798 году. Он находится в управлении ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района».

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