В Белоруссии предложили ввести уголовное наказание за угрозы и оскорбления в адрес бывшего президента. Законопроект внес Лукашенко

Уголовный кодекс Белоруссии предложили дополнить статьей о насилии или угрозе насилия в отношении президента республики, в том числе прекратившего свои полномочия, и членов его семьи. Законопроект внес действующий глава государства — Александр Лукашенко.

Из проекта документа, опубликованного 12 августа на Национальном правовом интернет-портале, следует, что «насилие либо угроза насилием <...> в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно в случае его отставки <...>, и членов его семьи» может повлечь наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до восьми лет.