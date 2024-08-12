    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    752мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.99eur95.18

    В Белоруссии предложили ввести уголовное наказание за угрозы и оскорбления в адрес бывшего президента. Законопроект внес Лукашенко

    2491
    16 комментариев

    Уголовный кодекс Белоруссии предложили дополнить статьей о насилии или угрозе насилия в отношении президента республики, в том числе прекратившего свои полномочия, и членов его семьи. Законопроект внес действующий глава государства — Александр Лукашенко.

    Из проекта документа, опубликованного 12 августа на Национальном правовом интернет-портале, следует, что «насилие либо угроза насилием <...> в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно в случае его отставки <...>, и членов его семьи» может повлечь наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

    Помимо дополнения Уголовного кодекса статьей 366−1, предлагается дополнить статьи 367 («Клевета на президента») и 368 («Оскорбление президента»): их также предлагается расширить на прекративших свои полномочия президентов и членов их семей.

    Ранее Александр Лукашенко посоветовал белорусам «привыкать» к мысли о другом президенте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр ЛукашенкоУголовный кодексСтатьяУгрозаНасилиеКлеветаОскорбление
    ЛАЙК1
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close